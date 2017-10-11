Тарасова считает, что новая программа больше подходит фигуристке Медведевой

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МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поступила правильно, поменяв произвольную программу на олимпийский сезон. Таким мнением с ТАСС поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Медведева в минувшую субботу одержала победу в составе сборной Европы на турнире Japan Open, который завершился в японской Сайтаме. Россиянка выступила с новой произвольной программой "Анна Каренина", опередив всех своих конкуренток.
"Замена связана с ее внутренним интеллектуальным ростом. Она выросла из той программы, очень правильно, что она сделала это. В новой программе она стала лучше: мы видим, что она в музыке, она ее чувствует, она ей соответствует. Я видела ее исполнение два раза, и каждый раз был разный финал", - сказала Тарасова.
"Мне нравится, что люди ищут и не боятся этого. А тот, кто ищет, тот всегда найдет. Они нашли", - добавила она.
На традиционных контрольных прокатах сборной России перед стартом сезона, которые прошли в начале сентября в Сочи, 17-летняя фигуристка заявила другую произвольную программу, постановщиком которой является Илья Авербух. С ней 23 сентября она одержала победу на международном турнире в Братиславе.
Новую произвольную программу Медведевой поставил Даниил Глейхенгауз, который работает в группе тренера фигуристки Этери Тутберидзе.