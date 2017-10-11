Эксперт: женитьба Овечкина положительно отразилась на его хоккейных успехах

ТАСС, 11 октября. Женитьба российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтона" Александра Овечкина положительно отразилась на его бомбардирских успехах в текущем сезоне. Такое мнение высказал олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров, слова которого приводит "Газета.Ru".

Овечкин отметился семью заброшенными шайбами в двух стартовых матчах чемпионата НХЛ - против "Оттавы" (5:4 Б) форвард оформил хет-трик, а в игре с "Монреалем" (6:1) забросил четыре шайбы. Впервые с 1917 года одному игроку удалось забросить по три или больше шайб в первых двух встречах чемпионата. Овечкин был признан первой звездой стартовой недели регулярного чемпионата НХЛ.

"Успешный старт Овечкина в этом розыгрыше НХЛ означает, что он упорно готовился в России к началу соревнований. Он явно сбросил вес после летних тренировок. Может быть, и женитьба дала свои положительные плоды в плане бомбардирских успехов", - поделился мнением Прохоров.

"Явно видно, что человек настроился на покорение собственных рекордов. К тому же такие игроки, как Александр, всегда держат в голове только основную цель - Кубок Стэнли. У Овечкина есть все - рекорды, голы, результативные очки, деньги, но нет только одного - победы в Кубке Стэнли. Желаю ему в этом сезоне взять эту высоту", - добавил олимпийский чемпион.

В июле текущего года Овечкин сыграл свадьбу с Анастасией Шубской. Информация о том, что Овечкин и Шубская обручились, появилась в августе 2016 года.