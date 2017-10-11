Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: женитьба Овечкина положительно отразилась на его хоккейных успехах

Спорт
11 октября, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

По словам олимпийского чемпиона Виталия Прохорова, явно видно, что форвард настроился на покорение собственных рекордов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 октября. Женитьба российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтона" Александра Овечкина положительно отразилась на его бомбардирских успехах в текущем сезоне. Такое мнение высказал олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров, слова которого приводит "Газета.Ru".

Овечкин отметился семью заброшенными шайбами в двух стартовых матчах чемпионата НХЛ - против "Оттавы" (5:4 Б) форвард оформил хет-трик, а в игре с "Монреалем" (6:1) забросил четыре шайбы. Впервые с 1917 года одному игроку удалось забросить по три или больше шайб в первых двух встречах чемпионата. Овечкин был признан первой звездой стартовой недели регулярного чемпионата НХЛ.

"Успешный старт Овечкина в этом розыгрыше НХЛ означает, что он упорно готовился в России к началу соревнований. Он явно сбросил вес после летних тренировок. Может быть, и женитьба дала свои положительные плоды в плане бомбардирских успехов", - поделился мнением Прохоров.

"Явно видно, что человек настроился на покорение собственных рекордов. К тому же такие игроки, как Александр, всегда держат в голове только основную цель - Кубок Стэнли. У Овечкина есть все - рекорды, голы, результативные очки, деньги, но нет только одного - победы в Кубке Стэнли. Желаю ему в этом сезоне взять эту высоту", - добавил олимпийский чемпион.

В июле текущего года Овечкин сыграл свадьбу с Анастасией Шубской. Информация о том, что Овечкин и Шубская обручились, появилась в августе 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
3
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
4
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
5
Депутат Рады от оппозиции заявил в ПАСЕ о дискриминации русских на Украине
6
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
7
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама