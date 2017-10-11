Эксперт: ХК СКА наполовину собран из кандидатов в олимпийскую сборную России

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ТАСС, 11 октября. /ТАСС/. Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга наполовину состоит из игроков, претендующих на попадание в олимпийскую сборную России. Такое мнение высказал олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров, слова которого приводит "Газета.Ru".
В понедельник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА выиграл в гостях у московского "Спартака" со счетом 4:0. Продолжительность победной серии петербургского клуба составила 20 матчей.
"СКА собран наполовину из кандидатов в олимпийскую сборную России, причем основной костяк был сформирован еще года четыре назад. У всех этих ребят просто огромный опыт в совместной игре. Этот коллектив уже достигал больших целей - за три года он выиграл два Кубка Гагарина. Даже если у СКА не ладится игра, игроки этой команды могут по ходу матча поменять свой настрой и добиваться результата", - отметил Прохоров.
Также специалист обратил внимание, что противники санкт-петербургской команды часто бросают бороться задолго до конца матча. "А вот что никто не играет с армейцами до конца - это уже проблема других команд. Очень часто соперники подопечных Олега Знарка (главный тренер СКА - прим. ТАСС) бросают играть после пропущенных шайб", - добавил олимпийский чемпион.
После 20 матчей СКА занимает первое место в Западной конференции лиги, набрав 57 очков. В следующем матче 11 октября СКА дома примет хоккейный клуб "Сочи".