Соревнования по скайраннингу собрали в Севастополе 450 российских и иностранных атлетов

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Международные соревнования по скайраннингу - бегу по горной местности - собрали в Севастополе 450 спортсменов из России и из-за рубежа, которым предстоит в течение четырех дней преодолеть 160 км по Южному берегу Крыма. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

"Международные соревнования по скайраннингу стартовали сегодня в Севастополе, 450 спортсменов из разных регионов России, а также из Бельгии, Германии и других стран Европы принимают участие в четырехдневном горном марафоне вдоль Южного берега Крыма. Всего спортсменам предстоит преодолеть около 160 км, суммарный набор высоты при этом составит около 8 тыс. метров. Каждый год забег собирает все больше спортсменов: два года назад их было всего 50, а сегодня - более 400 человек", - сказано в сообщении.

Гонка пройдет в четыре этапа. Участники стартовали в Балаклаве и продолжат путь до Фороса, минуя мыс Айя, скальный массив Куш-Кая, Ласпи, Байдарские ворота и другие популярные среди туристов места. Дистанция Севастополь - Форос станет этапом Кубка России по скайраннингу. Конечные точки остальных этапов - Симеиз, Ялта и Гурзуф.

Сообщается, что победители соревнований смогут получить необходимую квалификацию для забега на неофициальном чемпионате мира по скайраннингу во Франции.