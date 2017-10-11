Победительница ЧЕ-2014 в прыжках с шестом Сидорова начала подготовку к новому сезону

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница летнего европейского первенства 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова начала готовиться к новому сезону, тренируясь в Москве. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

"У нас уже началась подготовка к новому сезону, пока тренируемся в Москве, - заметила Абрамова. - Столь раннее начало тренировочного процесса связано с тем, что Анжелика намерена выступать зимой".

На чемпионате мира, который проходил в августе в Лондоне, Сидорова выбыла из борьбы за медали в квалификационном раунде, не сумев взять планку на начальной высоте 4,50 метра.