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Победительница ЧЕ-2014 в прыжках с шестом Сидорова начала подготовку к новому сезону

Спорт
11 октября, 17:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам тренера спортсменки, столь раннее начало тренировочного процесса связано с тем, что Сидорова намерена выступать зимой

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница летнего европейского первенства 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова начала готовиться к новому сезону, тренируясь в Москве. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

"У нас уже началась подготовка к новому сезону, пока тренируемся в Москве, - заметила Абрамова. - Столь раннее начало тренировочного процесса связано с тем, что Анжелика намерена выступать зимой".

На чемпионате мира, который проходил в августе в Лондоне, Сидорова выбыла из борьбы за медали в квалификационном раунде, не сумев взять планку на начальной высоте 4,50 метра.

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