Турнир четырех наций по хоккею с мячом пройдет в Сёдерхамне вместо Красногорска

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ТАСС, 11 октября. Турнир четырех наций по хоккею с мячом пройдет в шведском Сёдерхамне вместо российского Красногорска. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
Турнир с участием команд России, Швеции, Финляндии и Норвегии пройдет с 8 по 10 декабря 2017 года.
Изначально международный турнир планировалось провести в Красногорске. Однако после отказа шведов и финнов выступать на открытом воздухе было изменено место проведения.
Этот турнир станет подготовительным к чемпионату мира, который в начале 2018 года примет Хабаровский край. Календарь Турнира четырех наций планируется утвердить на ближайшем заседании технического комитета международной федерации, которое состоится 14 октября в Сандвикене.