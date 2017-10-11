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СМИ: клуб КХЛ "Йокерит" рассматривает кандидатуру Марьямяки на пост главного тренера

Спорт
11 октября, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Нынешний тренер Юкка Ялонен покинет клуб по окончании сезона и возглавит сборную Финляндии

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Лаури Марьямяки

Лаури Марьямяки

© EPA/Bjoern Larsson Rosvall/TT

ТАСС, 11 октября. Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" рассматривает кандидатуру Лаури Марьямяки на пост главного тренера команды. Об этом сообщает портал Ilta-Sanomat.

Нынешний главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен покинет клуб по окончании сезона и возглавит сборную Финляндии.

По информации портала, "Йокерит" находится в завершающей стадии переговоров с Марьямяки, который возглавляет сборную Финляндии с сезона-2016/17.

В текущем сезоне КХЛ "Йокерит" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 16 матчах.

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