СМИ: клуб КХЛ "Йокерит" рассматривает кандидатуру Марьямяки на пост главного тренера

Чагин: травма пилота Каргинова не ослабила "КамАЗ-мастер" в преддверии "Дакара"Спорт 11 октября, 18:12
Команда "КамАЗ-мастер" объявила состав на ралли "Дакар" 2018 годаСпорт 11 октября, 18:03
Глава МИД КНДР принял делегацию ТАССНовости агентства 11 октября, 18:00
Кубок ЧМ-2018 могут не привезти в Пакистан, так как ФИФА приостановила членство федерацииСпорт 11 октября, 17:59
Первый участок клюквенной плантации заложили в Архангельской областиВ стране 11 октября, 17:56
Футболисты "Спартака" Глушаков и Промес вернулись в общую группуСпорт 11 октября, 17:51
Брюссель и Лондон разделят свои обязательства в ВТО после BrexitЭкономика и бизнес 11 октября, 17:49
Реновация жилфонда Москвы будет проведена с применением цифровых технологийОбщество 11 октября, 17:47
Научные модели предсказания ураганов помогут в прогнозах изменений климатаСоциальная ответственность 11 октября, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 октября. Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" рассматривает кандидатуру Лаури Марьямяки на пост главного тренера команды. Об этом сообщает портал Ilta-Sanomat.
Нынешний главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен покинет клуб по окончании сезона и возглавит сборную Финляндии.
По информации портала, "Йокерит" находится в завершающей стадии переговоров с Марьямяки, который возглавляет сборную Финляндии с сезона-2016/17.
В текущем сезоне КХЛ "Йокерит" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 16 матчах.