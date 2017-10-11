СМИ: клуб КХЛ "Йокерит" рассматривает кандидатуру Марьямяки на пост главного тренера

ТАСС, 11 октября. Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" рассматривает кандидатуру Лаури Марьямяки на пост главного тренера команды. Об этом сообщает портал Ilta-Sanomat.

Нынешний главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен покинет клуб по окончании сезона и возглавит сборную Финляндии.

По информации портала, "Йокерит" находится в завершающей стадии переговоров с Марьямяки, который возглавляет сборную Финляндии с сезона-2016/17.

В текущем сезоне КХЛ "Йокерит" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 16 матчах.