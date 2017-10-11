КХЛ дисквалифицировала нападающего "Югры" Анкудинова на четыре матча

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ТАСС, 11 октября. Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал нападающего ханты-мансийкой "Югры" Андрея Анкудинова на четыре игры за силовой прием в матче регулярного чемпионата с пекинским "Куньлунь Ред Стар". Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Матч "Югра" - "Куньлунь" прошел 10 октября и завершился победой хозяев со счетом 2:1. В ходе встречи Анкудинов атаковал в голову игрока китайского клуба, за что получил большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры.
В 19 встречах сезона-2017/18 Анкудинов забросил две шайбы и сделал передачу.