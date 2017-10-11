Футболисты "Спартака" Глушаков и Промес вернулись в общую группу

ТАСС, 11 октября. Футболисты московского клуба "Спартак" Денис Глушаков и голландец Квинси Промес восстановились от травм и вернулись в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игроки пропустили последние матчи московской команды из-за повреждений. По-прежнему занимаются по индивидуальной программе вратарь Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев, которые продолжают процесс восстановления от травм. Полузащитник Джано Ананидзе был направлен в клинику в Риме для консультации по поводу повреждения голеностопа, игроку может потребоваться операция.

"Спартак" проведет ближайший матч 13 октября в гостях с грозненским "Ахматом" в 13-м туре чемпионата России.