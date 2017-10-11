Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты "Спартака" Глушаков и Промес вернулись в общую группу

Спорт
11 октября, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Игроки пропустили последние матчи московской команды из-за повреждений

Поделиться
Материал из 1 страницы
Денис Глушаков

Денис Глушаков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 11 октября. Футболисты московского клуба "Спартак" Денис Глушаков и голландец Квинси Промес восстановились от травм и вернулись в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игроки пропустили последние матчи московской команды из-за повреждений. По-прежнему занимаются по индивидуальной программе вратарь Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев, которые продолжают процесс восстановления от травм. Полузащитник Джано Ананидзе был направлен в клинику в Риме для консультации по поводу повреждения голеностопа, игроку может потребоваться операция.

"Спартак" проведет ближайший матч 13 октября в гостях с грозненским "Ахматом" в 13-м туре чемпионата России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
4
Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год
5
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
6
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
7
СМИ: Трамп требовал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама