Кубок ЧМ-2018 могут не привезти в Пакистан, так как ФИФА приостановила членство федерации

ТАСС, 11 октября. Главный трофей чемпионата мира может быть не привезен в Пакистан в рамках тура кубка мира, как планировалось изначально, из-за приостановления членства Федерации футбола Пакистана (PFF) в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на главу PFF Фейсала Салиха Хайята.

В среду ФИФА временно приостановила членство PFF в связи с вмешательством третьей стороны в дела организации. Такое решение было принято из-за того, что офисы PFF остаются под контролем назначенного судом администратора, что является нарушением. Отстранение будет снято после того, как офисы и доступ к счетам федерации перейдут под контроль представителей организации. Национальные сборные и клубы Пакистана не имеют права участвовать в международных соревнованиях, пока санкции не будут сняты.

Тур кубка мира по плану должен будет 3 февраля 2018 года сделать остановку в Пакистане для демонстрации болельщикам главного трофея ЧМ-2018. "Это событие имело бы большой положительный импульс для имиджа Пакистана во всем мире, но теперь оно находится под угрозой",- заявил Хайят.

Также он отметил, что понял все требования ФИФА и сделал все, что было в его власти, для решения ситуации, но никто не захотел с ним сотрудничать. "Я перепробовал все, что мог, обращался к властям, обращался к бывшему премьер- министру страны Навазу Шарифу с просьбой вмешаться, но несмотря на все мои усилия, ситуация не может быть разрешена. Сейчас я обращаюсь к начальнику штаба армии Пакистана с просьбой помочь решить проблему. Если мы хотим играть в футбол, то мы должны следовать правилам ФИФА, иначе наш футбол пострадает", - добавил Хайят.

Верховный суд Лахора назначил администратора PFF в июле 2015 года после скандальных выборов президента организации, когда на пост главы в третий раз был переизбран Фейсал Салих Хайят. ФИФА посчитала решение суда "вмешательством третьей стороны". Хаос в федерации привел к тому, что в течение последних двух лет сборная Пакистана не играла матчи под эгидой ФИФА. В 2015 году ФИФА выдала Хайяту двухлетний мандат для проведения реформ в PFF, срок которого истек в сентябре.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тыс. км.

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