Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кубок ЧМ-2018 могут не привезти в Пакистан, так как ФИФА приостановила членство федерации

Спорт
11 октября, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Тур трофея по плану должен будет 3 февраля 2018 года сделать остановку в Пакистане для демонстрации болельщикам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кубок чемпионата мира по футболу

Кубок чемпионата мира по футболу

©  Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 11 октября. Главный трофей чемпионата мира может быть не привезен в Пакистан в рамках тура кубка мира, как планировалось изначально, из-за приостановления членства Федерации футбола Пакистана (PFF) в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на главу PFF Фейсала Салиха Хайята.

В среду ФИФА временно приостановила членство PFF в связи с вмешательством третьей стороны в дела организации. Такое решение было принято из-за того, что офисы PFF остаются под контролем назначенного судом администратора, что является нарушением. Отстранение будет снято после того, как офисы и доступ к счетам федерации перейдут под контроль представителей организации. Национальные сборные и клубы Пакистана не имеют права участвовать в международных соревнованиях, пока санкции не будут сняты.

Смотрите также

Кубок мира по футболу на два дня привезли в Ярославль

Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира

Определился состав первой корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ-2018

Тур кубка мира по плану должен будет 3 февраля 2018 года сделать остановку в Пакистане для демонстрации болельщикам главного трофея ЧМ-2018. "Это событие имело бы большой положительный импульс для имиджа Пакистана во всем мире, но теперь оно находится под угрозой",- заявил Хайят.

Также он отметил, что понял все требования ФИФА и сделал все, что было в его власти, для решения ситуации, но никто не захотел с ним сотрудничать. "Я перепробовал все, что мог, обращался к властям, обращался к бывшему премьер- министру страны Навазу Шарифу с просьбой вмешаться, но несмотря на все мои усилия, ситуация не может быть разрешена. Сейчас я обращаюсь к начальнику штаба армии Пакистана с просьбой помочь решить проблему. Если мы хотим играть в футбол, то мы должны следовать правилам ФИФА, иначе наш футбол пострадает", - добавил Хайят.

Верховный суд Лахора назначил администратора PFF в июле 2015 года после скандальных выборов президента организации, когда на пост главы в третий раз был переизбран Фейсал Салих Хайят. ФИФА посчитала решение суда "вмешательством третьей стороны". Хаос в федерации привел к тому, что в течение последних двух лет сборная Пакистана не играла матчи под эгидой ФИФА. В 2015 году ФИФА выдала Хайяту двухлетний мандат для проведения реформ в PFF, срок которого истек в сентябре.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тыс. км.

СПЕЦПРОЕКТ

Тур кубка мира по России

Главный трофей мирового футбола посетит 24 города за четыре месяца

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
4
Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год
5
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
6
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
7
СМИ: Трамп требовал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама