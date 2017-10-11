Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России выбыла из первой десятки рейтинга Международной федерации баскетбола

Спорт
11 октября, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Лидерство в рейтинге сохранили американцы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 октября. /ТАСС/. Национальная команда России выбыла за пределы первой десятки рейтинга Международной федерации баскетбола (FIBA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Россияне в предыдущей версии рейтинга занимали девятое место, однако в списке от 11 октября подопечные Сергея Базаревича располагаются на 12-й позиции, имея в активе 432 балла. Лидерство в рейтинге сохранили за собой американцы (819,6 балла), второе место занимают испанцы (693,2), третье - сербы (641).

Сборная России на прошедшем с 31 августа по 17 сентября текущего года чемпионате Европы заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу испанцам. На двух предыдущих чемпионатах Европы (2013, 2015) сборная России не смогла выйти из группы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Пхеньян говорит, что народ КНДР требует расплатиться с США "огненным градом"
3
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
4
Глава МИД: КНДР почти достигла баланса сил с США
5
Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама