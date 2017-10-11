Сборная России выбыла из первой десятки рейтинга Международной федерации баскетбола

ТАСС, 11 октября. /ТАСС/. Национальная команда России выбыла за пределы первой десятки рейтинга Международной федерации баскетбола (FIBA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Россияне в предыдущей версии рейтинга занимали девятое место, однако в списке от 11 октября подопечные Сергея Базаревича располагаются на 12-й позиции, имея в активе 432 балла. Лидерство в рейтинге сохранили за собой американцы (819,6 балла), второе место занимают испанцы (693,2), третье - сербы (641).

Сборная России на прошедшем с 31 августа по 17 сентября текущего года чемпионате Европы заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу испанцам. На двух предыдущих чемпионатах Европы (2013, 2015) сборная России не смогла выйти из группы.