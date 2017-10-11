Вопрос с бесплатным ж/д сообщением до Калининграда во время ЧМ-2018 решит Минтранс РФ

Хавьер Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018Спорт 11 октября, 19:34
Футболистки "Россиянки" не смогли выйти в 1/8 финала Лиги чемпионовСпорт 11 октября, 19:31
Группа ERIELL не ведет работу по финансированию клуба из Ташкента для КХЛСпорт 11 октября, 19:19
Макаревич впервые представит нотные сборники "Машины времени"Культура 11 октября, 19:10
Бутенко: РФС найдет персонал для тестирования системы видеоповторов в КраснодареСпорт 11 октября, 19:10
Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Дагестане 19 октябряВ стране 11 октября, 19:08
Глава МИД КНДР: наше ядерное оружие – это защита суверенитета страныМеждународная панорама 11 октября, 19:01
Комитет Госдумы по бюджету рассмотрит все варианты поддержки ДагестанаСеверный Кавказ 11 октября, 18:50
Путин: страны ЕврАзЭС утвердили основные направления цифровой повестки Союза до 2025 годаЭкономика и бизнес 11 октября, 18:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Вопрос с бесплатным железнодорожным сообщением между городами - организаторами чемпионата мира по футболу 2018 года будет решаться на уровне Минтранса РФ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Передвижение болельщиков на чемпионате мира 2018 года из других городов России в Калининград на поезде подразумевает пересечение границ с двумя государствами - Литвой и Польшей.
"Вопрос с бесплатным железнодорожным сообщением до Калининграда на чемпионате мира решит Минтранс. Вполне возможно, что организовывать такие поезда не очень логично. Существуют определенные сложности, в том числе пересечение двух границ. Решение окончательно пока не принято, после консультации с Минтрансом мы его примем", - сказал Сорокин.
Также глава оргкомитета отметил, что транспортная дирекция будет оптимизировать и другие железнодорожные маршруты между городами - организаторами чемпионата мира 2018 года. "С учетом опыта, полученного на Кубке конфедераций - 2017, транспортная дирекция и Минтранс РФ будут оптимизировать и другие бесплатные маршруты. Некоторые маршруты во время проведения турнира оказались невостребованными. Это не будут маршруты, которые покрывают абсолютно все города-организаторы", - отметил Сорокин
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.