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Вопрос с бесплатным ж/д сообщением до Калининграда во время ЧМ-2018 решит Минтранс РФ

Спорт
11 октября, 18:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

По словам гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, существуют определенные сложности, в том числе пересечение двух границ

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Вопрос с бесплатным железнодорожным сообщением между городами - организаторами чемпионата мира по футболу 2018 года будет решаться на уровне Минтранса РФ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Передвижение болельщиков на чемпионате мира 2018 года из других городов России в Калининград на поезде подразумевает пересечение границ с двумя государствами - Литвой и Польшей.

"Вопрос с бесплатным железнодорожным сообщением до Калининграда на чемпионате мира решит Минтранс. Вполне возможно, что организовывать такие поезда не очень логично. Существуют определенные сложности, в том числе пересечение двух границ. Решение окончательно пока не принято, после консультации с Минтрансом мы его примем", - сказал Сорокин.

Также глава оргкомитета отметил, что транспортная дирекция будет оптимизировать и другие железнодорожные маршруты между городами - организаторами чемпионата мира 2018 года. "С учетом опыта, полученного на Кубке конфедераций - 2017, транспортная дирекция и Минтранс РФ будут оптимизировать и другие бесплатные маршруты. Некоторые маршруты во время проведения турнира оказались невостребованными. Это не будут маршруты, которые покрывают абсолютно все города-организаторы", - отметил Сорокин

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.

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