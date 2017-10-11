Бутенко: РФС найдет персонал для тестирования системы видеоповторов в Краснодаре

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российский футбольный союз (РФС) найдет квалифицированный персонал для тестирования системы видеоповторов в Краснодаре. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

В среду "Краснодар" подписал соглашение на поставку оборудования для системы видеоповторов с компанией Hawk-Eye Innovations. В системе будут задействованы 10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона "Краснодара", которые будут отслеживать ход игры. Клуб планирует запустить систему 3 декабря.

"Естественно, найдут людей к третьему декабря, когда установят систему. Это будет не официоз, а обычное тестирование системы. Найдут людей или нет, на мой взгляд, вопрос риторический. Я уверен, что Российский футбольный союз совместно с судейским комитетом найдет персонал", - сказал Бутенко.

"Скажу вам так: свято место у видеопульта пусто не бывает. А это место со временем станет святым. В свое время у Диего Марадоны была "рука бога", а в ближайшем будущем "божьим местом" станет кресло у данной системы", - добавил Бутенко.

"Краснодар" 3 декабря проведет домашний матч с грозненским "Ахматом" в рамках 19-го тура чемпионата России.