Группа ERIELL не ведет работу по финансированию клуба из Ташкента для КХЛ

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная нефтесервисная группа ERIELL в настоящее время не ведет работу по организации финансирования команды из Ташкента для ее участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил руководитель управления по связям с общественностью компании Антон Фетисов.

Ранее СМИ сообщили о том, что команда из Ташкента может вступить в КХЛ в 2018 или 2019 году. Также говорилось о том, что компания, которая является одним из партнеров КХЛ, может взять на себя финансирование клуба из Узбекистана.

"Наша компания патронирует одну из хоккейных школ в Ташкенте. На последнем мероприятии, посвященном работе школы, компания выразила надежду, что школа сумеет вырастить профессиональных хоккеистов не только для какого-либо клуба, но и для сборной страны. Но речи о финансировании какой-либо профессиональной команды для ее участия в КХЛ в настоящий момент не ведется", - рассказал Фетисов.

В настоящий момент в КХЛ выступает шесть иностранных клубов: "Йокерит" (Финляндия), "Динамо" (Белоруссия, Минск), "Динамо" (Латвия, Рига), "Слован" (Словакия), "Барыс" (Казахстан), "Куньлунь" (Китай).