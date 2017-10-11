Футболистки "Россиянки" не смогли выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

ХИМКИ /Московская область/, 11 октября. /ТАСС/. Подмосковный клуб "Россиянка" проиграл со счетом 0:4 исландскому "Стьярнану" в ответном матче 1/16 финала женской футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча, прошедшая на "Арене-Химки", началась с 30-минутным опозданием из-за позднего прибытия исландской команды.

В составе победителей голы забили Харпа Торстейнсдоттир (41-я минута), Криструн Кристьянсдоттир (49), Катрин Асбьорнсдоттир (54), еще один мяч Анастасия Ананьева отправила в свои ворота (63). На 75-й минуте за вторую желтую карточку была удалена футболистка хозяев Дарья Яковлева. Первая встреча, прошедшая в Гардабайре, завершилась вничью - 1:1. Счет по итогам двух матчей стал 5:1 в пользу "Стьярнана", который прошел в 1/8 финала.

"Россиянка" как победитель чемпионата России - 2016 начала выступление в Лиге чемпионов со стадии 1/16 финала, минуя квалификационный раунд. "Стьярнан", являющийся чемпионом Исландии 2016 года, попал в 1/16 финала через квалификацию. Команда выступала в седьмой отборочной группе турнира, набрала девять очков в трех матчах и вышла в плей- офф с первого места.

Наивысшим достижением "Россиянки" в Лиге чемпионов является участие в матчах четвертьфинальной стадии (2007/08, 2011/12, 2012/13). В прошлом розыгрыше турнира команда выбыла на стадии 1/8 финала, проиграв с общим счетом 0:8 мюнхенской "Баварии".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 октября в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне. Первые матчи 1/8 финала пройдут 8 и 9 ноября, ответные - 15 и 16 ноября. Финал состоится 24 мая в Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского.

Женская Лига чемпионов была утверждена УЕФА в 2001 году, до 2009 года турнир назывался женский Кубок УЕФА. Лучшим достижением российских женских команд является выход в финал "Звезды" в сезоне-2008/09. Пермский клуб в двухматчевом финале уступил немецкому "Дуйсбургу" (0:6, 1:1). Действующим победителем турнира является французский "Лион".