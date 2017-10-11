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Жена Клаудио Браво заявила, что некоторые футболисты сборной Чили тренировались нетрезвыми

Спорт
11 октября, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Сборная Чили, являющаяся действующим обладателем Кубка Америки, не смогла отобраться на ЧМ-2018

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ТАСС, 11 октября. Жена вратаря и капитана сборной Чили Клаудио Браво Карла обвинила ряд игроков команды в непрофессионализме. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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В ночь на среду сборная Чили, являющаяся действующим обладателем Кубка Америки, крупно проиграла на выезде команде Бразилии (0:3) в гостевом матче заключительного тура отборочного раунда чемпионата мира - 2018, который пройдет в России, и не вышла в финальную часть соревнований.

"Спасибо нашей сборной за прекрасные моменты, которыми она нас радовала, - написала Карла Браво. - Но когда ты надеваешь футболку сборной, то должен относиться к делу с профессионализмом. Я знаю, что большинство игроков сборной работали не покладая рук, в то время как другие ходили по вечеринкам и даже тренировались пьяными".

Сборная Чили летом 2017 года дошла до финала Кубка конфедераций, где проиграла команде Германии (0:1).

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