Жена Клаудио Браво заявила, что некоторые футболисты сборной Чили тренировались нетрезвыми

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ТАСС, 11 октября. Жена вратаря и капитана сборной Чили Клаудио Браво Карла обвинила ряд игроков команды в непрофессионализме. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
В ночь на среду сборная Чили, являющаяся действующим обладателем Кубка Америки, крупно проиграла на выезде команде Бразилии (0:3) в гостевом матче заключительного тура отборочного раунда чемпионата мира - 2018, который пройдет в России, и не вышла в финальную часть соревнований.
"Спасибо нашей сборной за прекрасные моменты, которыми она нас радовала, - написала Карла Браво. - Но когда ты надеваешь футболку сборной, то должен относиться к делу с профессионализмом. Я знаю, что большинство игроков сборной работали не покладая рук, в то время как другие ходили по вечеринкам и даже тренировались пьяными".
Сборная Чили летом 2017 года дошла до финала Кубка конфедераций, где проиграла команде Германии (0:1).