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Губернатор поручил обеспечить детей льготными билетами на "Ростов-Арену" после ЧМ-2018

Спорт
11 октября, 20:05 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 11, октября. /ТАСС

В начале октября Владимир Путин поручил Минспорту РФ доработать Концепцию наследия чемпионата мира по футболу 2018 года и создать в принимающих соревнования городах детские футбольные центры

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев

© Алексей Никольский/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил обеспечить детям до 13 лет возможность посещать футбольные матчи на стадионе "Ростов-Арена" бесплатно или по льготной цене после чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила пресс-служба губернатора в среду.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил Минспорту РФ доработать Концепцию наследия чемпионата мира по футболу 2018 года и создать в городах, принимающих соревнования, детские футбольные центры.

"Необходимо предоставить возможность детям до 12 или 13 лет вместе с родителями приходить на футбольные матчи на новый стадион бесплатно либо по льготной цене, - цитирует Голубева пресс-служба. - Во-первых, это возможность привлечь внимание детишек к футболу. Во-вторых, это возможность для родителей лишний раз пообщаться с ребенком. В-третьих, это популяризация спорта не только в Ростове, но и в Ростовской области, эта схема уже успешно работает в ряде стран Европы".

Футбольный стадион "Ростов-Арена", где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, возводится на левом берегу реки Дон. Готовность объекта составляет 88%. Строящийся стадион сможет вместить 45 тыс. зрителей. Чемпионат мира по футболу 2018 года впервые пройдет в России, матчи состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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