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Россиянин Евгений Кудрявцев совершает трансазиатский велопробег длиной 17 тыс. км

Спорт
11 октября, 20:30 UTC+3 ШИМЛА /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито

До 20 ноября велотуристу предстоит пройти маршрут от Шимлы до Катманду

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ШИМЛА /Индия/, 11 октября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Одиночный велопробег протяженностью свыше 17 тыс. км по странам Южной и Юго-Восточной Азии начал из Нью- Дели 29-летний россиянин Евгений Кудрявцев. Об этом путешественник из города Искитим Новосибирской области, достигший за первые несколько дней пути летней столицы Индии, Шимлы, сообщил ТАСС.

Сразу же по прибытии 7 октября в аэропорт им. Индиры Ганди в Нью-Дели он на глазах у публики собрал свой велосипед, следовавший в багаже, и отправился в дорогу. "За эти дни мне удалось преодолеть первые 410 из 4 тыс. км маршрута по Индии", - рассказал велотурист, филолог и журналист, который в своей повседневной жизни не имеет никакого отношения к спорту. Велосипедиста с российским флагом на багажнике уже видели участники дорожного движения и пешеходы индийских штатов Харьяна, Пенджаб и Химачал- Прадеш и, как отмечает Евгений, относились к его виду транспорта вполне уважительно, несмотря на жесточайший траффик.

До 20 ноября предстоит пройти маршрут от Шимлы до Катманду: впереди покорение гималайских долин и перевалов, в том числе знаменитого Рохтанга высотой 3978 метров, после этого он вновь спустится на равнину, чтобы посетить Агру, Джайпур, Варанаси, а затем пройдет свыше 1 тыс. км по высокогорному Непалу. Из столицы страны Катманду спортсмен- любитель, за плечами которого 10 лет велотуристических пробегов, перелетит в Таиланд, пройдет трассу до Камбоджи через Вьетнам и Лаос, затем, вернувшись в Ханой, отправится самолетом на родину.

С флагом своей страны и верой в собственные силы

По его расчетам, все путешествие должно завершиться к середине апреля 2018 года. Средняя скорость на равнине - 100 км в день, в горах - 70 км.

Евгений уверен, что в Индии ему ничто не угрожает. "Люди здесь очень доброжелательны, я абсолютно не опасаюсь за себя, - заявил он. - Вызывает уважение то, насколько хорошо освоены здешние горы - их склоны обжиты, везде есть дороги, что объясняется, в том числе, и большим населением страны, и его трудолюбием".

По его словам, он отправился в путь для того, чтобы открыть для себя неизведанные обычными туристами маршруты, повидать новые страны, окунуться в культуру и быт местных народов, познакомиться с дикой природой этих мест и увидеть своими глазами высочайшие пики мира. "У меня нет корысти, меня, в отличие от знаменитого путешественника Федора Конюхова, никто не спонсирует, поэтому деньги на этот велопробег пришлось копить год, - рассказал он. - Но я испытываю невероятное чувство гордости за то, что везу по миру флаг своей страны".

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