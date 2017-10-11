Автобус с футбольной командой перевернулся в Мексике, пострадали восемь человек

МЕХИКО, 11 октября. /ТАСС/. Автобус с футбольной командой "Ребосерос де ла Пьедад" из штата Мичоакан перевернулся в среду в штате Морелос в центральной части Мексики. В ДТП получили травмы восемь футболистов и членов тренерского штаба, сообщил сайт телеканала "Телевиса".

Обстоятельства случившегося выясняются. Согласно предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозной системы транспортного средства. Пострадавшим была оказана необходимая помощь.

"Ребосерос де ла Пьедад" выступает во втором дивизионе чемпионата Мексики. В среду команда должна была сыграть против "Альконес Морелос" в городе Куэрнавака.