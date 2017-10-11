Теннисист Кукушкин ставит перед собой цель показать хорошую игру на "ВТБ Кубке Кремля"

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ТАСС, 11 октября. Российский теннисист Михаил Кукушкин заявил, что его цель на "ВТБ Кубке Кремля" - показать хорошую игру. Слова спортсмена приводит пресс- служба турнира.
"Как я уже говорил, в 2013 году в финале я был близок к победе на турнире, но такую цель тяжело ставить. Сейчас много сильных игроков, и все они играют очень здорово, поэтому нужно настраиваться на каждый матч, на каждого соперника, и я ставлю себе задачу - сыграть хорошо на этом турнире", - сказал Кукушкин.
Также теннисист отметил, что "ВТБ Кубок Кремля" является одним из его любимых турниров. "Люблю здесь играть и играю практически каждый год, - сказал россиянин. - На "ВТБ Кубке Кремля" я показываю часто хорошие результаты. Условия мне здесь тоже подходят, и я всегда стараюсь заранее приехать, потренироваться, подготовиться, привыкнуть к кортам, так что, конечно, мне здесь нравится".
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.