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Теннисист Кукушкин ставит перед собой цель показать хорошую игру на "ВТБ Кубке Кремля"

Спорт
11 октября, 21:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Российский теннисист был близок к победе в 2013 году, когда вышел в финал

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Михаил Кукушкин

Михаил Кукушкин

© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 11 октября. Российский теннисист Михаил Кукушкин заявил, что его цель на "ВТБ Кубке Кремля" - показать хорошую игру. Слова спортсмена приводит пресс- служба турнира.

"Как я уже говорил, в 2013 году в финале я был близок к победе на турнире, но такую цель тяжело ставить. Сейчас много сильных игроков, и все они играют очень здорово, поэтому нужно настраиваться на каждый матч, на каждого соперника, и я ставлю себе задачу - сыграть хорошо на этом турнире", - сказал Кукушкин.

Также теннисист отметил, что "ВТБ Кубок Кремля" является одним из его любимых турниров. "Люблю здесь играть и играю практически каждый год, - сказал россиянин. - На "ВТБ Кубке Кремля" я показываю часто хорошие результаты. Условия мне здесь тоже подходят, и я всегда стараюсь заранее приехать, потренироваться, подготовиться, привыкнуть к кортам, так что, конечно, мне здесь нравится".

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

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