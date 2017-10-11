Видеоповторы не будут использоваться на матче "Краснодара" и "Ахмата"

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Система видеоассистентов рефери ни в каком виде не будет использоваться на матче 19-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и "Ахматом", который состоится 3 декабря в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщил представитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Леонид Калошин.

В среду "Краснодар" на своем официальном сайте объявил, что 3 декабря, в день игры с "Ахматом", на клубном стадионе планируется запустить систему видеоповторов, предоставленную компанией Hawk-Eye Innovations. Как указано на сайте "Краснодара", 10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона, будут отслеживать ход игры, и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к видеопомощи (VAR).

"3 декабря на матче "Краснодар" - "Ахмат" может произойти только показ оборудования краснодарским клубом. Использования видеоассистентов рефери на этой игре не будет ни в режиме оффлайн, ни в режиме лайф", - сказал Калошин.

По словам собеседника ТАСС, для того, чтобы запустить первый этап внедрения эксперимента с видеоповторами в российском футболе, необходимо, чтобы РФС, Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменение правил в игре, подписали трехсторонний договор. "Для подписания данного соглашения необходимо, во-первых, выбрать хотя бы одного технологического партнера, который на первый этап - а это до 31 июля 2018 года - предоставит нужное оборудование, соответствующее требованиям IFAB. Также нужно согласовать различные обязательные параметры - в частности, примерные временные рамки каждой стадии, касающиеся внедрения эксперимента в России", - пояснил Калошин.

После подписания контракта между РФС, ФИФА и IFAB нужно заключить ряд "детализированных договоров на предоставление услуг со всеми задействованными субъектами", отметил собеседник ТАСС. "Планируется, что все это будет осуществлено к началу декабря этого года", - сказал он.

На подготовку к запуску видеоповторов в РФПЛ понадобится семь-восемь месяцев

Следующим шагом после подписания всех бумаг будет подготовка арбитров и технического персонала. "Предполагается, что этот процесс будет проходить в течение трех месяцев - с декабря 2017 года по февраль 2018-го. После того, как подготовка арбитров и персонала будет завершена, мы сообщим об этом IFAB, отправив все необходимые данные, а он, в свою очередь, перешлет их в университет в бельгийском Лёвене, который даст экспертную оценку. Если оценка будет положительной, то IFAB разрешит нам перейти к тестированию системы видеоассистентов в режиме оффлайн на любых матчах, а также в режиме лайф, но только на неофициальных играх - например, на товарищеских матчах сборных", - сказал Калошин.

"Режим оффлайн - это когда видеоассистенты не вмешиваются в игру, когда между ними и арбитрами в поле отсутствует коммуникация. Это боевая тренировка", - пояснил он.

По словам Калошина, информация о каждом матче в России, на котором будет тестироваться система видеоповторов в режиме оффлайн, а также обо всех неофициальных играх, где она будет применяться в режиме лайф, будет передаваться для анализа в IFAB, который, опять же, будет направлять данные в университет в Лёвене.

"Использование системы в режиме оффлайн и лайф на неофициальных матчах займет примерно от четырех до пяти месяцев. Потом IFAB изучит, все ли арбитры и операторы, им помогающие, прошли необходимое количество тренировок, на каком количестве игр тестировалась система. Если он даст положительное заключение, то мы сможем проводить эксперимент с видеоповторами в полном объеме в матчах премьер-лиги, начиная со следующего сезона", - отметил Калошин.

"Как показывает практика, в других странах на подготовку к полному переходу в режим лайф уходит от шести до девяти месяцев. Мы планируем, что нам на это понадобится семь-восемь месяцев", - добавил он.

В начале марта прошлого года IFAB одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций - 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.