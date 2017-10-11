Футболист "Севильи" Пареха не сыграет в матче ЛЧ со "Спартаком" из-за операции

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ТАСС, 11 октября. Защитник и капитан испанского футбольного клуба "Севилья" Николас Пареха пропустит гостевой матч группового этапа Лиги чемпионов против "Спартака" из-за операции. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.
Отмечается, что 33-летний аргентинец должен будет перенести операцию по поводу паховой грыжи. Кроме того, защитник рискует пропустить и матч следующего тура.
Встреча третьего тура между "Севильей" и "Спартаком" пройдет 17 октября в Москве, в четвертом туре эти же соперники встретятся в Испании 1 ноября.
Пареха перешел в "Севилью" в 2013 году из "Спартака", за который он играл в течение трех лет. В текущем сезоне Пареха провел за "Севилью" шесть матчей.