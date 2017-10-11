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Хоккеист "Динамо" Варнаков надеется, что после голов "Ак Барсу" будет забивать и дальше

Спорт
11 октября, 22:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Форвард сделал дубля и реализовало буллита в матче с "Ак Барсом"

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Михаил Варнаков

Михаил Варнаков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Форвард московского "Динамо" Михаил Варнаков надеется, что после дубля и забитого буллита в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги дома с "Ак Барсом" он будет забивать в следующих играх. Об этом он рассказал журналистам.

Хоккеисты "Динамо" в среду обыграли "Ак Барс" по буллитам со счетом 3:2. Варнаков стал автором одного из забитых штрафных бросков.

"Этот матч был важен, как и все остальные. Старался забросить и в прошлых матчах, но получилось в этой - такова наша хоккейная жизнь. Надеюсь, мне теперь станет легче и голы ко мне придут в следующих матчах, - сказал Варнаков. - Во второй шайбе получил хорошую передачу, перед своим буллитом не думал о том, как буду его исполнять".

"Динамо" в следующем матче дома примет 13 октября "Сочи".

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