Хоккеист "Динамо" Варнаков надеется, что после голов "Ак Барсу" будет забивать и дальше

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Форвард московского "Динамо" Михаил Варнаков надеется, что после дубля и забитого буллита в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги дома с "Ак Барсом" он будет забивать в следующих играх. Об этом он рассказал журналистам.
Хоккеисты "Динамо" в среду обыграли "Ак Барс" по буллитам со счетом 3:2. Варнаков стал автором одного из забитых штрафных бросков.
"Этот матч был важен, как и все остальные. Старался забросить и в прошлых матчах, но получилось в этой - такова наша хоккейная жизнь. Надеюсь, мне теперь станет легче и голы ко мне придут в следующих матчах, - сказал Варнаков. - Во второй шайбе получил хорошую передачу, перед своим буллитом не думал о том, как буду его исполнять".
"Динамо" в следующем матче дома примет 13 октября "Сочи".