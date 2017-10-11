Фанаты во время футбольного матча избили президента украинского "Днепра-1"

ТАСС, 11 октября. Президент клуба "Днепр-1" Юрий Береза был избит во время матча 16-го тура третьей по силе лиги чемпионата Украины по футболу с "Днепром". Об этом сообщает украинский портал Football.ua.

Матч "Днепр" - "Днепр-1" прошел в среду и завершился со счетом 2:0. Во время игры болельщики "Днепра" проникли на чужую фанатскую трибуну и начали избивать сидевших там зрителей. Береза получил удар по лицу в попытке заступиться за болельщиков своего клуба.

"Днепр" и "Днепр-1" базируются в одноименном городе.

"Днепр" был основан в 1918 году. За свою историю клуб по два раза выигрывал золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата СССР, становился обладателем кубка СССР. "Днепр" является семикратным бронзовым призером чемпионата Украины, два раза клуб выигрывал серебро чемпионата. Из-за финансовых проблем "Днепр" в 2017 году покинул Украинскую премьер-лигу.

"Днепр-1" был основан 21 июня 2017 года политиком Юрием Березой и футболистом сборной Украины и испанского "Альбасете" Романом Зозулей, который в 2011-2016 годах выступал за "Днепр".