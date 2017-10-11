Воробьев: фанаты московского "Динамо" стали шестым игроком в матче КХЛ с "Ак Барсом"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Болельщики московского "Динамо" стали шестым игроком для команды в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом". Такое мнение журналистам высказал главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

Хоккеисты "Динамо" в среду обыграли "Ак Барс" по буллитам со счетом 3:2. Казанский клуб прервал серию из четырех побед, москвичи - безвыигрышную серию из четырех встреч.

"Долго ждали, терпели, болельщики стали для нас шестым игроком. Играли против лидера Востока, - сказал Воробьев. - Ребята выполнили игровое задание, сыграли дисциплинированно".

Впервые в этом сезоне у "Динамо" не сыграл форвард Мартиньш Карсумс. "Сегодня решили дать Мартиньшу отдохнуть", - сказал Воробьев.

Также свое мнение об игре высказал главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов. "Команда играла очень хорошо, возможно, не получился первый период. Не забили свои моменты, допустили ошибки".

Нападающий "Ак Барса" Андрей Попов получил в предыдущем матче команды с "Торпедо" (0:5) травму. "Попова прооперировали, он выбыл надолго", - отметил тренер.