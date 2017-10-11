Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Воробьев: фанаты московского "Динамо" стали шестым игроком в матче КХЛ с "Ак Барсом"

Спорт
11 октября, 22:47 дата обновления: 11 октября, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Хоккеисты "Динамо" в среду обыграли "Ак Барс" по буллитам со счетом 3:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Динамо" (Москва) Владимир Воробьев

Главный тренер "Динамо" (Москва) Владимир Воробьев

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Болельщики московского "Динамо" стали шестым игроком для команды в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом". Такое мнение журналистам высказал главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

Хоккеисты "Динамо" в среду обыграли "Ак Барс" по буллитам со счетом 3:2. Казанский клуб прервал серию из четырех побед, москвичи - безвыигрышную серию из четырех встреч.

"Долго ждали, терпели, болельщики стали для нас шестым игроком. Играли против лидера Востока, - сказал Воробьев. - Ребята выполнили игровое задание, сыграли дисциплинированно".

Впервые в этом сезоне у "Динамо" не сыграл форвард Мартиньш Карсумс. "Сегодня решили дать Мартиньшу отдохнуть", - сказал Воробьев.

Также свое мнение об игре высказал главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов. "Команда играла очень хорошо, возможно, не получился первый период. Не забили свои моменты, допустили ошибки".

Нападающий "Ак Барса" Андрей Попов получил в предыдущем матче команды с "Торпедо" (0:5) травму. "Попова прооперировали, он выбыл надолго", - отметил тренер. 

Смотрите также

Московское "Динамо" прервало 4-матчевую безвыигрышную серию в КХЛ

Хоккеист "Динамо" Варнаков надеется, что после голов "Ак Барсу" будет забивать и дальше

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
2
Россия направила США протест из-за срыва флагов с объектов в Сан-Франциско
3
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
4
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
5
Андрей Малахов основал телекомпанию
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама