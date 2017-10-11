Олимпийский комитет Бразилии подтвердил отставку подозреваемого в коррупции Нузмана

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 октября. /ТАСС/. Спортивный чиновник Карлос Артур Нузман, который является подозреваемым в коррупции по делу о выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады-2016, окончательно покинул в среду пост председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
"С учетом необходимости полностью посвятить себя защите от обвинений я ухожу в отставку окончательно и бесповоротно с поста председателя Национального олимпийского комитета Бразилии, а также отказываюсь от должности почетного члена его генеральной ассамблеи", - говорится в заявлении Нузмана, опубликованном на сайте телеканала телеканал Globo. Чиновник также воспользовался случаем с тем, чтобы заявить о своей невиновности. Согласно внутренним правилам НОК Бразилии, новым главой организации должен стать Паулу Вандерлей, ранее занимавший пост заместителя председателя.
7 октября Нузман попросил о возможности временно покинуть пост, чтобы "полностью сосредоточиться на защите своих прав". Сейчас бывший спортивный чиновник по-прежнему находится в камере предварительного заключения.
Нузман был арестован 5 октября в рамках операции "Нечестная игра", начатой в сентябре текущего года, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Расследование дела, которое началось девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуда. Функционер подозревался в даче взятки в размере $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016. Но, по новым данным, эта сумма могла быть больше - членами Международного олимпийского комитета (МОК) было получено еще как минимум $500 тыс.
Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.
XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.