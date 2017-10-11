Марков назвал хоккей в КХЛ более энергозатратным, чем в НХЛ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Хоккей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) более энергозатратный, чем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник "Ак Барса" Андрей Марков после матча с "Динамо".

Марков подписал контракт с "Ак Барсом" летом 2017 года. До этого он отыграл 16 сезонов в составе клуба НХЛ "Монреаль".

"Необычно чувствую себя в КХЛ, привыкаю, нужно немного перестроиться. Здесь хоккей более энергозатратный: нужно больше бегать, не все играют в "прямой" хоккей", - сказал Марков.

Казанский клуб в среду прервал серию из четырех побед, уступив в Москве "Динамо", за который Марков выступал с 1998 по 2000 год.

"Старался не думать, что играю против бывшего клуба, это было необычно. Мы знали, что будет тяжелая игра. Совершили небольшие ошибки, нужно проанализировать и готовиться к следующей игре", - отметил он.

Мнение Ткачева

Также итоги матча с "Динамо" прокомментировал форвард казанцев Владимир Ткачев. "Напряженная игра была, и мы здорово в ней выглядели, не можем себя в чем-то упрекнуть. Были ненужные удаления, но мы выстояли. По такой игре надо было забирать два очка, а может быть, и три", - считает нападающий.

В конце третьего периода удаление до конца матча за колющий удар клюшкой получил форвард "Ак Барса" Станислав Галиев. "Его удаление - это такие вещи, которые не нужно обсуждать, все понимают, что это было сделано не нарочно. Всем необходимо уметь держать эмоции под контролем. В какой-то момент перехлестнуло", - сказал Ткачев.

"Ак Барс" в следующем матче сыграет 13 октября в Ярославле с "Локомотивом".