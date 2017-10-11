Марков назвал хоккей в КХЛ более энергозатратным, чем в НХЛ

ЦСКА и "Химки" стартуют в очередном сезоне баскетбольной ЕвролигиСпорт 12 октября, 0:09
ESPN: WBA объявила россиянина Бивола чемпионом в полутяжелом весеСпорт 11 октября, 23:43
Высокоскоростной солнечный ветер вызвал на Земле магнитную бурю в 5 балловНаука 11 октября, 23:22
Марков назвал хоккей в КХЛ более энергозатратным, чем в НХЛСпорт 11 октября, 23:21
Андрей Малахов основал телекомпаниюОбщество 11 октября, 23:12
Олимпийский комитет Бразилии подтвердил отставку подозреваемого в коррупции НузманаСпорт 11 октября, 23:06
Марков сообщил, что менеджеры сборной России по хоккею не общались с ним по поводу ОИСпорт 11 октября, 23:01
Россия направила США протест из-за срыва флагов с объектов в Сан-ФранцискоПолитика 11 октября, 23:00
Воробьев: фанаты московского "Динамо" стали шестым игроком в матче КХЛ с "Ак Барсом"Спорт 11 октября, 22:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Хоккей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) более энергозатратный, чем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник "Ак Барса" Андрей Марков после матча с "Динамо".
Марков подписал контракт с "Ак Барсом" летом 2017 года. До этого он отыграл 16 сезонов в составе клуба НХЛ "Монреаль".
"Необычно чувствую себя в КХЛ, привыкаю, нужно немного перестроиться. Здесь хоккей более энергозатратный: нужно больше бегать, не все играют в "прямой" хоккей", - сказал Марков.
Казанский клуб в среду прервал серию из четырех побед, уступив в Москве "Динамо", за который Марков выступал с 1998 по 2000 год.
"Старался не думать, что играю против бывшего клуба, это было необычно. Мы знали, что будет тяжелая игра. Совершили небольшие ошибки, нужно проанализировать и готовиться к следующей игре", - отметил он.
Также итоги матча с "Динамо" прокомментировал форвард казанцев Владимир Ткачев. "Напряженная игра была, и мы здорово в ней выглядели, не можем себя в чем-то упрекнуть. Были ненужные удаления, но мы выстояли. По такой игре надо было забирать два очка, а может быть, и три", - считает нападающий.
В конце третьего периода удаление до конца матча за колющий удар клюшкой получил форвард "Ак Барса" Станислав Галиев. "Его удаление - это такие вещи, которые не нужно обсуждать, все понимают, что это было сделано не нарочно. Всем необходимо уметь держать эмоции под контролем. В какой-то момент перехлестнуло", - сказал Ткачев.
"Ак Барс" в следующем матче сыграет 13 октября в Ярославле с "Локомотивом".