ESPN: WBA объявила россиянина Бивола чемпионом в полутяжелом весе

ТАСС, 11 октября. Российский боксер Дмитрий Бивол объявлен обладателем титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Об этом сообщил американский телеканал ESPN со ссылкой на главу WBA Жилберто Мендосу.

26-летний россиянин получит пояс чемпиона после отказа шведского боксера Баду Джека от титула "регулярного" чемпиона организации и завершения карьеры американца Андре Уорда, который являлся "суперчемпионом".

Россиянин 4 ноября в Монте-Карло проведет бой с австралийцем Трентом Броадхерстом. В этом поединке россиянин проведет первую и "добровольную" защиту титула чемпиона.

Бивол являлся "временным" чемпионом мира по версии WBA с мая прошлого года. Россиянин не знает поражений на профессиональном ринге - 11 побед (девять - нокаутом). На счету 29-летнего Броадхерста 20 побед (12 - нокаутом) и одно поражение.