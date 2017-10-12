Чемпион мира по хоккею с мячом Александр Теняков скончался на 67-м году жизни

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ТАСС, 12 октября. Чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Александр Теняков скончался в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
Теняков выступал на позиции вратаря, в высшей лиге СССР девять лет играл в составе московского "Динамо" (1969-1978), еще девять сезонов провел в красногорском "Зорком". Теняков считался одним из лучших вратарей отечественного хоккея с мячом.
В составе "Динамо" он завоевал четыре титула чемпиона СССР (1972, 1973, 1975, 1976), еще одно золото выиграл в составе "Зоркого" (1979). В 1976-м и 1977-м стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В 1983 году получил награду как лучшему голкиперу сезона. В составе сборной СССР стал чемпионом мира 1973 года, всего сыграв 20 матчей.
По завершению игровой карьеры в 1987 году Теняков перешел на тренерскую работу. Он был тренером в Управлении хоккея Госкомспорта СССР, возглавлял Комитет по проведению соревнований ФХМР. Руководил юношеской и юниорской сборными СССР, казанской "Ракетой", работал в "Динамо" и "Зорком". В последние годы возглавлял женскую команду красногорского "Зоркого", а также отвечал за проведение областных соревнований в федерации хоккея с мячом Московской области.
Пресс-служба отмечает, что информация о прощании и похоронах будет сообщена дополнительно.