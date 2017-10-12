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WBO подтвердила поединок Мигеля Котто и Садама Али 2 декабря в США

Спорт
12 октября, 2:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Ранее 36-летний пуэрториканец Котто заявил, что этот бой станет последним в его профессиональной карьере

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ТАСС, 12 октября. Пуэрториканец Мигель Котто, владеющий титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг, проведет последний поединок в карьере 2 декабря в Нью- Йорке, в котором встретится с претендентом из США Садамом Али. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Boxingnews24.

Поединок Котто и Али пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Ранее 36-летний Котто заявил, что этот бой станет последним в его профессиональной карьере.

На счету пуэрториканца 41 победа (33 - нокаутом) и пять поражений. В ноябре 2015 года он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с поясом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в весе до 66,68 кг. В конце августа текущего года Котто завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, в 12-раундовом поединке в американском Карсоне (штат Калифорния) он выиграл у японца Йосихиро Камегаи по очкам.

29-летний Садам Али выиграл на профессиональном ринге 25 боев (14 - нокаутом) и потерпел одно поражение.

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