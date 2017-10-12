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Трамп призвал NFL отстранить игрока, который первым не встал во время гимна

Спорт
12 октября, 4:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В интервью Шону Ханнити президент США призвал лигу отстранить Колина Каперника на один-два матча или целый сезон, если он продолжит преклонять колено во время гимна перед играми

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© REUTERS/Kevin Lamarque

ТАСС, 12 октября. Президент США Дональд Трамп призвал Национальную футбольную лигу (NFL) отстранить игрока в американский футбол Колина Каперника на один-два матча или целый сезон за то, что он не уважает страну и флаг, вставая на колено во время исполнения гимна США перед матчами. Об этом Трамп в среду рассказал в интервью Шону Ханнити на канале FoxNews.

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Скандал в американском профессиональном спорте разгорелся в прошлом сезоне, когда квотербек клуба "Сан-Франциско" Колин Каперник отказался перед игрой стоя слушать национальный гимн США. Он преклонил колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению. Новый виток скандал получил в сентябре, когда подобное поведение во время гимна стали демонстрировать многие игроки клубов NFL. В настоящее время Каперник не имеет контракт ни с какой командой, являясь свободным агентом.

Глава США неоднократно высказывал свою негативную оценку подобным действиям профессиональных игроков, которые в американских клубах получают миллионы долларов. Ранее Трамп настаивал на том, чтобы игроков за это исключали из команд и не допускали на поле.

"Я видел действия Колина Каперника, я считаю, что это ужасно. Честно говоря, NFL должна была отстранить его на один матч, и он никогда больше не повторил бы это. Затем они могут отстранить его на две игры, они могут отстранить его и на сезон в случае третьего подобного нарушения, и никаких проблем не будет. Но я хочу сказать ему, что он не может проявлять неуважение к нашей стране, флагу и гимну", - сказал Трамп.

Кроме того, из-за политических разногласий от традиционного приглашения в Белый дом отказалась калифорнийская команда "Голден Стэйт Уорриорз", завоевавшая чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2016/17. На фоне скандала Трамп во вторник по традиции принял в Белом доме обладателей Кубка Стэнли, который вручается чемпиону Национальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал клуб "Питтсбург Пингвинз".

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