Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Питтсбургом"

Спорт
12 октября, 5:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 3:2 в пользу "Питтсбурга"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин (в центре)

Александр Овечкин (в центре)

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 12 октября. "Вашингтон" уступил "Питтсбургу" со четом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил восьмую шайбу в сезоне-2017/18.

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Крис Летанг (6-я минута), Патрик Хорнквист (29) и Конор Шири (41). У "Вашингтона" отличились Кристиан Джус (40) и Овечкин (53).

Всего в матче Овечкин провел 19 с половиной минут, успев нанести семь бросков и провести один силовой прием. Овечкин забросил восьмую шайбу в четырех играх сезона-2017/18, он стал первым хоккеистом с 2013 года, которому удалось восемь раз отличиться в четырех стартовых играх сезона НХЛ, тогда подобное удалось Патрику Марло в составе "Сан-Хосе".

Шайба Овечкина

Другой российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов не набрал баллы за результативность, проведя на льду 19 минут, в его активе два броска. Кузнецов не смог продлить результативную серию, в трех предыдущих играх он отдал восемь голевых передач. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл в матче 19 минут 27 секунд, нанес четыре броска и провел один силовой прием.

В следующем матче в ночь на пятницу "Питтсбург" в гостях встретится с клубом "Тампа-Бэй", на следующий день "Вашингтон" сыграет против "Нью-Джерси" на выезде. "Питтсбург" одержал вторую победу в четырех играх и поднялся на вторую строчку в Восточной конференции, сместив с нее "Вашингтон", который впервые в текущем сезоне потерпел поражение в основное время.

В параллельной встрече игрового дня "Торонто" на своей площадке уступил "Нью-Джерси" со счетом 3:6. Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев отметился результативной передачей, набрав пятое очко (2+3) за результативность в четырех встречах. Для "Торонто" это поражение стало первым в сезоне.

Смотрите также

Эксперт: женитьба Овечкина положительно отразилась на его хоккейных успехах

Третьяк признался, что был удивлен новым снайперским достижением Овечкина в НХЛ

Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу "Белая вдова"
2
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
3
Сенаторы США возмутились, что Трамп до сих пор не ввел новые санкции против России
4
Тиллерсон обсудил с главой МИД Турции задержание сотрудников посольства США в Анкаре
5
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
6
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
7
Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама