Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Питтсбургом"

ТАСС, 12 октября. "Вашингтон" уступил "Питтсбургу" со четом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил восьмую шайбу в сезоне-2017/18.

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Крис Летанг (6-я минута), Патрик Хорнквист (29) и Конор Шири (41). У "Вашингтона" отличились Кристиан Джус (40) и Овечкин (53).

Всего в матче Овечкин провел 19 с половиной минут, успев нанести семь бросков и провести один силовой прием. Овечкин забросил восьмую шайбу в четырех играх сезона-2017/18, он стал первым хоккеистом с 2013 года, которому удалось восемь раз отличиться в четырех стартовых играх сезона НХЛ, тогда подобное удалось Патрику Марло в составе "Сан-Хосе".

Шайба Овечкина

8 for 8 #ALLCAPS pic.twitter.com/TCKXyJUBhN — Washington Capitals (@Capitals) 12 октября 2017 г.

Другой российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов не набрал баллы за результативность, проведя на льду 19 минут, в его активе два броска. Кузнецов не смог продлить результативную серию, в трех предыдущих играх он отдал восемь голевых передач. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл в матче 19 минут 27 секунд, нанес четыре броска и провел один силовой прием.

В следующем матче в ночь на пятницу "Питтсбург" в гостях встретится с клубом "Тампа-Бэй", на следующий день "Вашингтон" сыграет против "Нью-Джерси" на выезде. "Питтсбург" одержал вторую победу в четырех играх и поднялся на вторую строчку в Восточной конференции, сместив с нее "Вашингтон", который впервые в текущем сезоне потерпел поражение в основное время.

В параллельной встрече игрового дня "Торонто" на своей площадке уступил "Нью-Джерси" со счетом 3:6. Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев отметился результативной передачей, набрав пятое очко (2+3) за результативность в четырех встречах. Для "Торонто" это поражение стало первым в сезоне.