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Гол и передача Якупова помогли "Колорадо" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

Спорт
12 октября, 7:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Встреча в Денвере завершилась со счетом 6:3 в пользу "Колорадо", Наиль Якупов был признан первой звездой встречи

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Партнеры по команде поздравляют Наиля Якупова с заброшенной шайбой

Партнеры по команде поздравляют Наиля Якупова с заброшенной шайбой

© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 12 октября. "Колорадо" на своей площадке одержал победу над "Бостоном" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Наиль Якупов отметился заброшенной шайбой, результативной передачей, и был признан лучшим игроком встречи.

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В составе "Колорадо" шайбы забросили Александр Керфут (9-я минута), Якупов (21), Свен Андригетто (33, 59), Мэтт Дюшен (36) и Тайсон Джост (59). У "Бостона" голы забили Брэд Маршанд (18), Тим Шаллер (52) и Тори Круг (53). Лучшим игроком матча был признан Якупов, второй звездой стал Дюшен, третьей - Маршанд.

Якупов сыграл в матче 13 минут 43 секунды, нанес два броска, один из которых стал голевым, а также отметился результативной передачей и двумя силовыми приемами. Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров провел на льду 17 с половиной минут, успев нанести один бросок, провести два силовых приема и заработать пять штрафных минут за драку с защитником "Бостона" Адамом Макуэйдом.

Шайба Якупова

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 20 из 23 бросков по воротам. В свою очередь российский вратарь "Бостона" Антон Худобин, вышел на площадку перед третьим периодом матча, заменив финна Тууку Раска. Худобин провел первую игру в сезоне, отразив все девять бросков по воротам. Последние две шайбы в матче хоккеисты "Колорадо" забросили в пустые ворота, когда "Бостон" играл вшестером.

"Колорадо" с шестью очками занимает четвертое место в таблице Западной конференции, "Бостон" с двумя баллами располагается на 13-й строчке на Востоке. В следующем матче 13 октября "Колорадо" дома сыграет против "Анахайма", на следующий день "Бостон" в гостях встретится с "Аризоной.

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