Автобус с украинскими самбистами попал в ДТП по пути на юниорский чемпионат мира

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ТАСС, 12 октября. Автобус, в котором находились порядка 40 украинских самбистов и тренеров, попал в ДТП по пути на юниорский чемпионат мира, который пройдет в сербском городе Нови-Сад. Об этом сообщает украинский портал Strana.ua.
Инцидент произошел вечером 11 октября в 17 км от населенного пункта Воловец Закарпатской области. По информации издания, авария произошла на повороте, автобус занесло, после чего он перевернулся на правый бок. Удар пришелся на лобовое стекло и переднюю часть. Пять спортсменов получили ушибы и ссадины, помощь им была оказана на месте.
Юниорское первенство мира пройдет с 12 по 16 октября.