Хоккеисты "Калгари" победили "Лос-Анджелес" в дебютном матче Ягра за клуб

Строители подготовили автодорожную арку к подъему на опоры Крымского мостаВ стране 12 октября, 9:15
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"Армия и ОПК 12 октября, 9:01
СМИ: у карликовой планеты Хаумеа обнаружили газопылевые кольцаКосмос 12 октября, 8:50
Хоккеисты "Калгари" победили "Лос-Анджелес" в дебютном матче Ягра за клубСпорт 12 октября, 8:38
SpaceX вывела на орбиту телекоммуникационный спутник с помощью ракеты Falcon 9Космос 12 октября, 8:09
Гол и передача Якупова помогли "Колорадо" обыграть "Бостон" в матче НХЛСпорт 12 октября, 7:44
Глава Тувы поручил министерствам и ведомствам проверить готовность к зимнему периодуОбщество 12 октября, 7:33
ABC: число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23Происшествия 12 октября, 7:13
Екатеринбургский театр оперы и балета отмечает свое 105-летиеНовости Урала 12 октября, 7:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 октября. "Калгари" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:3 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Лос-Анджелеса" отличились Анже Копитар (36-я минута) и Дастин Браун (41, 42). За "Калгари" шайбы забросили Мэттью Ткачук (4, 51), Майкл Фролик (8) и Шон Монахан (62).
Чешский форвард "Калгари" Яромир Ягр провел первый матч за канадский клуб. 45-летний нападающий провел на льду 13 минут 38 секунд и результативными действиями не отметился.
Чех подписал однолетний контракт с "Калгари" 5 октября. В минувшем сезоне в составе "Флориды" в 82 матчах Ягр набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). В декабре прошлого года он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье.
"Калгари" занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе шесть очков, "Лос-Анджелес" - шестое с пятью очками.
В следующем матче 14 октября "Калгари" примет "Оттаву". "Лос-Анджелес" 15 октября сыграет дома с "Баффало".