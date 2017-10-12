Хоккеисты "Калгари" победили "Лос-Анджелес" в дебютном матче Ягра за клуб

ТАСС, 12 октября. "Калгари" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:3 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Лос-Анджелеса" отличились Анже Копитар (36-я минута) и Дастин Браун (41, 42). За "Калгари" шайбы забросили Мэттью Ткачук (4, 51), Майкл Фролик (8) и Шон Монахан (62).

Чешский форвард "Калгари" Яромир Ягр провел первый матч за канадский клуб. 45-летний нападающий провел на льду 13 минут 38 секунд и результативными действиями не отметился.

Чех подписал однолетний контракт с "Калгари" 5 октября. В минувшем сезоне в составе "Флориды" в 82 матчах Ягр набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). В декабре прошлого года он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье.

"Калгари" занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе шесть очков, "Лос-Анджелес" - шестое с пятью очками.

В следующем матче 14 октября "Калгари" примет "Оттаву". "Лос-Анджелес" 15 октября сыграет дома с "Баффало".