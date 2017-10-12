Бывший футболист сборной Англии Мерсон возобновит карьеру в возрасте 49 лет

ТАСС, 12 октября. Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Пол Мерсон возобновит карьеру игрока в возрасте 49 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

Футболист подписал контракт с клубом "Керау", выступающим в четвертом дивизионе чемпионата Уэльса. Первый матч в составе команды Мерсон проведет 18 октября против "Понтиклуна".

Мерсон выступал за "Арсенал", "Астон Виллу", "Мидлсбро", "Портсмут", "Уолсолл". В составе сборной Англии он провел 21 матч. Футболист объявил о завершении карьеры в 2006 году.