Отец велогонщика приговорен к 10 месяцам тюрьмы за перенос заграждения на трассе

ТАСС, 12 октября. Француз Бернар Бойер приговорен к десяти месяцам тюрьмы за создание угрозы безопасности велогонщикам на гонке "Тур Реюньона" в 2016 году. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Мужчина является отцом велогонщика Джонатана Бойера, который принимал участие в "Туре", но упал. Его отец, недовольный тем, что гонка не была остановлена, взял и перенес ограждение трассы около зоны финиша. В результате на барьеры налетело несколько гонщиков и упало.

Бойер может оспорить решение суда.