Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отец велогонщика приговорен к 10 месяцам тюрьмы за перенос заграждения на трассе

Спорт
12 октября, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Бернар Бойер перенес ограждение трассы около зоны финиша, что привело к падению нескольких гонщиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 октября. Француз Бернар Бойер приговорен к десяти месяцам тюрьмы за создание угрозы безопасности велогонщикам на гонке "Тур Реюньона" в 2016 году. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Мужчина является отцом велогонщика Джонатана Бойера, который принимал участие в "Туре", но упал. Его отец, недовольный тем, что гонка не была остановлена, взял и перенес ограждение трассы около зоны финиша. В результате на барьеры налетело несколько гонщиков и упало.

Бойер может оспорить решение суда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Презентация новых банкнот 200 и 2000 рублей. Видеотрансляция
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу Белая вдова
6
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
7
Делегация депутатов РФ может отказаться от поездки в США из-за снятия российских флагов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама