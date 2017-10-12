Отец велогонщика приговорен к 10 месяцам тюрьмы за перенос заграждения на трассе

Дума назначала Фетисова своим спецпредставителем по спорту в межпарламентских организацияхСпорт 12 октября, 10:46
Шарапова победила Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в ТяньцзинеСпорт 12 октября, 10:34
Что мы знаем о фильме "Салют-7"Культура 12 октября, 10:25
Узбекистанский "Бинокор" намерен до 2020 года подать заявку на участие в КХЛСпорт 12 октября, 10:22
Lufthansa договорилась о приобретении большей части подразделений Air BerlinЭкономика и бизнес 12 октября, 10:22
"Ъ": производители технической соли столкнулись с дефицитом полувагонов у ж/д операторовТранспорт 12 октября, 10:13
Мутко: молодежи в России уделяется повышенное внимание как будущему страны и мираСпорт 12 октября, 10:12
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейЭкономика и бизнес 12 октября, 10:09
Пиотровский: цена билета в Эрмитаж будет зависеть от времени годаКультура 12 октября, 10:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 октября. Француз Бернар Бойер приговорен к десяти месяцам тюрьмы за создание угрозы безопасности велогонщикам на гонке "Тур Реюньона" в 2016 году. Об этом сообщает газета L'Equipe.
Мужчина является отцом велогонщика Джонатана Бойера, который принимал участие в "Туре", но упал. Его отец, недовольный тем, что гонка не была остановлена, взял и перенес ограждение трассы около зоны финиша. В результате на барьеры налетело несколько гонщиков и упало.
Бойер может оспорить решение суда.