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Узбекистанский "Бинокор" намерен до 2020 года подать заявку на участие в КХЛ

Спорт
12 октября, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Директор и соучредитель ташкентского клуба Абдумаджид Насыров рассказал, что строительство нового ледового дворца команды завершится в 2019 году

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Клуб "Бинокор" из Узбекистана ставит перед собой задачу до 2020 года подать заявку на участие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС заявил директор и соучредитель ташкентского клуба Абдумаджид Насыров.

"Наши партнеры и спонсоры - компания ERIELL - сделали большую программу, привезли нам клюшки и многое другое, - сказал он. - Они сами заявили, что, помимо возрождения сборной Узбекистана, ставится цель в течение двух лет, как будет построен наш ледовый дворец, заявить команду в КХЛ. Дворец будет рассчитан на 14 тысяч мест, думаю, строительство завершится в 2019 году. Команду мы хотим формировать из наших хоккеистов, которые сейчас выступают в Америке, а также в КХЛ, будем возвращать их на родину".

Насыров также отметил, что в настоящий момент команда выступает только на любительских турнирах.

"Конечно, у нас есть план войти в КХЛ до 2020 года, это даже мечта. Пока же мы выступаем только на любительских турнирах, но продолжаем развиваться. У нас в школе занимается уже более ста детей", - отметил собеседник агентства.

Хоккейный клуб в Узбекистане был создан в 1971 году под названием "Спартак". Через два года его переименовали в "Бинокор". Команда выступала в Восточной зоне второй лиги, а также в первой лиге чемпионата СССР.

Клуб был возрожден в 2013 году и первое время выступал в форме команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз". В том же году был возрожден чемпионат Узбекистана по хоккею, проведение которого было прервано в 2014 году по неизвестным причинам.

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