Шарапова победила Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

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ТАСС, 12 октября. Россиянка Мария Шарапова обыграла польку Магду Линетт в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянки. Матч продолжался 1 час 39 минут.
В четвертьфинале Шарапова сыграет с победительницей матча между швейцаркой Штефани Фегеле и Юлией Путинцевой из Казахстана.
Организаторы турнира предоставили Шараповой wild card (специальное приглашение). Турнир в Тяньцзине проводится в четвертый раз в истории. Призовой фонд соревнований составляет $426 тыс. Турнир завершится 15 октября.