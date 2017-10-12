Шарапова победила Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

ТАСС, 12 октября. Россиянка Мария Шарапова обыграла польку Магду Линетт в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянки. Матч продолжался 1 час 39 минут.

В четвертьфинале Шарапова сыграет с победительницей матча между швейцаркой Штефани Фегеле и Юлией Путинцевой из Казахстана.

Организаторы турнира предоставили Шараповой wild card (специальное приглашение). Турнир в Тяньцзине проводится в четвертый раз в истории. Призовой фонд соревнований составляет $426 тыс. Турнир завершится 15 октября.