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Дума назначала Фетисова своим спецпредставителем по спорту в межпарламентских организациях

Спорт
12 октября, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Ранее Госдума внесла поправки в свой регламент о введении института спецпредставителей

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Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Госдума назначила депутата от фракции "Единая Россия", двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова своим спецпредставителем в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта.

"Назначить специальным представителем Государственной Думы ФС РФ в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта депутата Фетисова Вячеслава Александровича", - говорится в принятом палатой в четверг постановлении.

Ранее Госдума внесла поправки в свой регламент о введении института спецпредставителей.

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Фетисов, Вячеслав Александрович
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