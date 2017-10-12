Дума назначала Фетисова своим спецпредставителем по спорту в межпарламентских организациях

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Госдума назначила депутата от фракции "Единая Россия", двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова своим спецпредставителем в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта.

"Назначить специальным представителем Государственной Думы ФС РФ в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта депутата Фетисова Вячеслава Александровича", - говорится в принятом палатой в четверг постановлении.

Ранее Госдума внесла поправки в свой регламент о введении института спецпредставителей.