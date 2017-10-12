Макарова и Веснина претендуют на звание лучших теннисисток в паре по итогам сезона

Черчесов: Кокорин в прошлом сезоне попал в непростую ситуацию, но сделал выводыСпорт 12 октября, 12:05
Чечня рассчитывает на рост турпотока более чем на четверть в 2018 годуОбщество 12 октября, 12:04
Теннисистка Кузнецова может сняться с "ВТБ Кубка Кремля" из-за травмыСпорт 12 октября, 12:00
Макарова и Веснина претендуют на звание лучших теннисисток в паре по итогам сезонаСпорт 12 октября, 11:58
Источник: специалисты точно установят схему полета "Прогресса" к МКС после старта корабляКосмос 12 октября, 11:55
Британская теннисистка Конта снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 12 октября, 11:48
Долги управляющих компаний перед свердловским филиалом "Т Плюс" составили 5,2 млрд рублейНовости Урала 12 октября, 11:45
Баскетболистки УГМК начали сезон Евролиги-2017/18 с домашней победыНовости партнеров 12 октября, 11:38
Стеблин: Узбекистан имеет хоккейные традиции для вступления в КХЛ в ближайшем будущемСпорт 12 октября, 11:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 октября. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вошли в число претендентов на звание лучших теннисисток в парном разряде по итогам сезона-2017. Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
WTA запустило голосование среди СМИ в нескольких номинациях: "игрок года", "пара года", "самый прогрессирующий игрок года", "новичок года" и "возвращение года". Оно продлится до 16 октября.
Кроме Весниной и Макаровой на звание лучшей пары года претендуют Чань Юнжань (Тайвань) / Мартина Хингис (Швейцария) и Бетани Маттек-Сэндс (США) / Люси Шафаржова (Чехия). На приз "лучшему игроку года" претендуют Симона Халеп (Румыния), Гарбинье Мугуруса (Испания), Елена Остапенко (Латвия), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина) и Винус Уильямс (США). В номинации "возвращение года" представлены Эшли Барти (Австралия), Мэдисон Кис (США), Петра Квитова (Чехия) и Слоан Стивенс (США). Звания "самый прогрессирующий игрок" могут быть удостоены Каролин Гарсия (Франция), Кристина Младенович (Франция), Елена Остапенко (Латвия), Элина Свитолина (Украина) и Коко Вандевеге (США).
В нынешнем сезоне Макарова и Веснина стали победительницами Уимблдона и турниров WTA в Дубае и Торонто в парном разряде.