Макарова и Веснина претендуют на звание лучших теннисисток в паре по итогам сезона

ТАСС, 12 октября. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вошли в число претендентов на звание лучших теннисисток в парном разряде по итогам сезона-2017. Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

WTA запустило голосование среди СМИ в нескольких номинациях: "игрок года", "пара года", "самый прогрессирующий игрок года", "новичок года" и "возвращение года". Оно продлится до 16 октября.

Кроме Весниной и Макаровой на звание лучшей пары года претендуют Чань Юнжань (Тайвань) / Мартина Хингис (Швейцария) и Бетани Маттек-Сэндс (США) / Люси Шафаржова (Чехия). На приз "лучшему игроку года" претендуют Симона Халеп (Румыния), Гарбинье Мугуруса (Испания), Елена Остапенко (Латвия), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина) и Винус Уильямс (США). В номинации "возвращение года" представлены Эшли Барти (Австралия), Мэдисон Кис (США), Петра Квитова (Чехия) и Слоан Стивенс (США). Звания "самый прогрессирующий игрок" могут быть удостоены Каролин Гарсия (Франция), Кристина Младенович (Франция), Елена Остапенко (Латвия), Элина Свитолина (Украина) и Коко Вандевеге (США).

В нынешнем сезоне Макарова и Веснина стали победительницами Уимблдона и турниров WTA в Дубае и Торонто в парном разряде.