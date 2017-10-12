Теннисистка Кузнецова может сняться с "ВТБ Кубка Кремля" из-за травмы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова может пропустить "ВТБ Кубок Кремля" из- за травмы запястья. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Пока точного решения нет, но такое возможно. Врачи склоняются к тому, чтобы применить здесь консервативное лечение", - сказал он.

32-летняя Кузнецова является первой ракеткой России и занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она побеждала на двух последних "Кубках Кремля" (2015, 2016).

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит 1,6 млн долларов.