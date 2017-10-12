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Черчесов: Кокорин в прошлом сезоне попал в непростую ситуацию, но сделал выводы

Спорт
12 октября, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Специалист отметил, что при выборе состава сборной России тренерский штаб опирается не только на спортивные показатели игрока, но и на его человеческие качества

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

ТАСС, 12 октября. Нападающий санкт- петербургского "Зенита" Александр Кокорин в прошлом сезоне попал в непростую ситуацию, но смог сделать правильные выводы. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью РФС-ТВ.

Специалист, подводя итоги товарищеских матчей с южнокорейцами (4:2) и иранцами (1:1), отметил, что при выборе состава тренерский штаб опирается не только на спортивные показатели игрока, но и на его человеческие качества. "Он должен знать и за полем, что представляет Россию, должен вести соответствующую жизнь, чтобы мы обсуждали только футбольные вещи. Сегодня в сборной нет ни одного футболиста, которого что-либо отвлекает [от футбола]. Например, какие-то вещи отвлекали того же Кокорина, и он ассоциировался непонятно с чем, но последние пару месяцев мы говорим только о том, что Кокорин забил и отдал передачу", - подчеркнул специалист.

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"Никаких ключей подбирать к нему не надо, - продолжил Черчесов. - Мы работали вместе в "Динамо", он также играл нападающего, забил 12 мячей, отдал восемь передач. Он взрослеет. В прошлом сезоне он попал в непростую ситуацию: во-первых, играл на позиции, где не до конца может раскрыться, во-вторых, не попал в заявку на Кубок конфедераций, потому что уровень игры не соответствовал уровню команды".

"Сейчас у него и в личной жизни кое-что поменялось. Мы всегда разговаривали с ним напрямую, он сделал выводы - и мы рады видеть его в команде", - заключил специалист.

В прошлом сезоне Кокорин в составе "Зенита", который тренировал румын Мирча Луческу, забил 10 голов в 38 матчах в разных турнирах. В межсезонье сине-бело-голубые сменили и руководство клуба, и главного тренера - им стал итальянец Роберто Манчини. В текущем сезоне на счету 26-летнего форварда 15 голов в 18 встречах. В октябре Кокорин был вызван в сборную впервые с ноября прошлого года.

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