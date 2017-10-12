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Источник: Таски не принял предложение "Спартака" о продлении контракта

Спорт
12 октября, 12:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Немецкий защитник в то же время не против остаться в клубе, и стороны могут вернуться к переговорам

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Сердар Таски

Сердар Таски

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Немецкий защитник "Спартака" Сердар Таски в сентябре не смог договориться с клубом о подписании нового контракта. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к клубу.

Нынешнее соглашение 30-летнего Таски со "Спартаком" истекает летом 2018 года. С января следующего года игрок сможет вести переговоры о контракте с другими клубами.

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"Клуб и Таски с середины лета вели переговоры о продлении контракта, но не смогли прийти к соглашению - игроки не принял предложение "Спартака". В данный момент переговоры приостановлены. Но Таски не против остаться в "Спартаке", стороны могут вернуться к обсуждению продления соглашения", - сказал источник.

Таски перешел в "Спартак" в 2013 году из немецкого "Штутгарта". В составе красно-белых в чемпионатах России он провел 66 матчей и забил два гола.

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