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Почеттино: игра с "Реалом" в ЛЧ покажет, на каком уровне находится "Тоттенхэм"

Спорт
12 октября, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Встреча состоится 17 октября и начнется в 21:45 мск

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино

© Petros Karadjias/AP

ТАСС, 12 октября. Лондонский "Тоттенхэм" испытает себя в матче Лиги чемпионов при помощи лучшей команды мира, которой является мадридский "Реал", игра станет тестом, который покажется истинное место английской команды. Об этом сообщил главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на COPE.

"Реал" проведет домашний матч против "Тоттенхэма" в третьем туре группы H, встреча пройдет 17 октября и начнется в 21:45 мск. Обе команды после двух проведенных туров набрали по шесть очков и возглавляют турнирную таблицу.

"Мы будем испытывать себя при помощи лучшей команды мира. В этой игре мы должны быть храбрыми. Это тест, который покажет, на каком уровне мы находимся в данный момент", - сказал Почеттино.

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После семи туров в чемпионате Испании "Реал" с 14 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Почеттино отметил, что "Реал" в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов - это две разные команды. "Реал", выступающий в национальном первенстве, не является образцом для подражания. А вот в Лиге чемпионов они играют по-иному, это приоритетный для них турнир", - отметил тренер.

Также Почеттино сообщил, что ему больше всего нравится в Зинедине Зидане, который является главным тренером "Реала". "В Зидане мне нравится спокойствие и здравый смысл, он справляется с обязанностями тренера так же хорошо, как в свое время с функциями футболиста", - добавил наставник "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" после семи туров занимает третье место в чемпионате Англии с 14 очками.

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