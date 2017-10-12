Болельщики высоко оценили новые трибуны стадиона ЧМ-2018 "Екатеринбург-Арена"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Футбольные болельщики высоко оценили новые трибуны, установленные на Центральном стадионе Екатеринбурга ("Екатеринбург-Арена") к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС президент Союза болельщиков "Урала" Владимир Перетягин.
"Это была наша первая экскурсия на [реконструируемый] стадион, впечатления положительные. Мы были только на временных трибунах, зашли на самый верх, обзор отличный. Был вопрос по отсутствию поручней, но они будут установлены", - сказал Перетягин.
Сейчас готовность "Екатеринбург-Арены" составляет более 90%. Ее вместимость составляет чуть более 35 тыс. зрителей. Стоимость реконструкции составила 12,7 млрд рублей. Арена будет сдана в эксплуатацию до конца 2017 года.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.
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