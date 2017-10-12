Российские спортсмены на Олимпиаде в Южной Корее будут обеспечены русской кухней

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) планирует привезти в Южную Корею, гдепройдут зимние Игры 2018 года, русскую кухню для обеспечения российских спортсменов и болельщиков традиционным питанием. Об этом в четверг в Севастополе журналистам сообщил гендиректор ОКР Владимир Сенглеев в ходе Всероссийского совещания руководителей региональных олимпийских советов.

"У нас в доме болельщиков будет русская кухня, восстановительный центр, который за [Олимпийской] деревней, тоже будет кормить традиционной русской пищей, потому что проблема с питанием возможна, все-таки есть специфика в Южной Корее, и мы это учитываем", - сказал Сенглеев.

Также он сообщил, что пока не определен список ветеранов-олимпийцев, которые поедут на Олимпиаду-2018. "Обычно он утверждается в декабре, обычно ветераны соглашаются, но ближе к поездке процентов на двадцать список меняется. Нам дает список Российский союз спортсменов, мы его прорабатываем с ними вместе, обычно работа идет почти до самого выезда", - пояснил гендиректор ОКР.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане.