Черчесов: сборную России пришлось вновь собирать как коллектив после Кубка конфедераций

ТАСС, 12 октября. Сборную России по футболу на завершившемся сборе вновь пришлось собирать как коллектив после Кубка конфедераций. Об этом заявил главный тренер команды Станислав Черчесов в интервью РФС-ТВ.

Сбор национальной команды начался 2 октября на базе в Новогорске, где россияне будут базироваться во время чемпионата мира. После матча с южнокорейцами 7 октября на "ВЭБ-Арене" (4:2) сборная переехала в Казань, где 10 октября провела встречу с иранцами (1:1).

"Сбор прошел на хорошем уровне, мы работали на базе, нам не нужно было никуда ездить - поле рядом, мы могли оставаться на нем подольше; на базе же происходило восстановление. Все рядом, в этом проблем не было, мы обживаемся на новом месте. РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС) выполняет все наши пожелания, и мы успели решить много организационных вопросов; на втором поле уже всходит трава, осталось доделать только гостиницу. Рядом с нами на базе тренировалась молодежная сборная, так что в этом плане, я бы сказал, все становится правильно", - подвел итоги Черчесов.

"Физически все подошли к сбору хорошо, но в плане психологии в клубах и требования другие, и коллектив другой, поэтому здесь команду вновь надо было собирать", - отметил специалист.

Тренер посетовал на то, что команде не смогли помочь из-за травм Алан Дзагоев и Александр Головин, а первую встречу из-за простуды пропустил Дмитрий Полоз. "Мы играли с участниками чемпионат мира, стили команд похожи, но по характеру они все равно разные. И в первой игре, и во второй удались определенные вещи, что-то из запланированного не удалось, потому что, можно сказать, мы пытаемся делать шпагат одновременно в разные стороны - и вписывать новых игроков, и результат давать и игру соответствующую показывать, - добавил он. - Мы не большие любители изменений в составе, но так как идет подготовка к турниру и появляются новые имена, нам приходится просматривать их возможности воочию; плюс и болельщикам, и экспертам надо давать понять, почему тот или иной игрок выступает или нет, поэтому и сыграли Марио Фернандес, Константин Рауш, Далер Кузяев, Антон Заболотный, братья [Алексей и Антон] Миранчуки".

"С южнокорейцами были более организованы"

Черчесов рассказал о тактических поисках в команде: "В игре с иранцами произвели небольшую ротацию в обороне, потому что Георгий Джикия и в "Спартаке" играл, и против южнокорейцев; это касается и Александра Самедова. В первой игре мы были более нацелены и организованы, чем в игре с иранцами, потому что произошло шесть замен: дебютировал [вратарь] Андрей Лунев, впервые играла связка Дмитрия Тарасова и Александра Ерохина в центре, Кузяева мы поберегли, потому что у него были проблемы и мы не хотели рисковать. Использовали другую систему: если вначале было "5-3-2", то потом перестроились на "5-2-3" или "3-4-3", как хотите. Потому что появляются новые футболисты, и хочется их посмотреть на разных позициях и разных парах и связках".

"Мы хотели и вторую игру выиграть, мы нацеливались на это, - подчеркнул тренер. - Зато удалось проявить качества, которые позволили нам вырвать ничью. Со стороны, наверное, видно, что мы стараемся проделать некоторые вещи максимально продуманно. Футбол движется в сторону мобильности, скорости, и в этом плане мы не должны быть исключением".

Следующие игры сборная проведет в ноябре. "Мы посмотрим, кто как себя проявит. Работа двигается - последовательно, спокойно, вдумчиво, мы четко понимаем, чего мы хотим", - заявил специалист.

Ранее вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что договоренности о матчах в ноябре достигнуты с аргентинцами и испанцами.