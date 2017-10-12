Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Черчесов: сборную России пришлось вновь собирать как коллектив после Кубка конфедераций

Спорт
12 октября, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В рамках сбора россияне провели два товарищеских матчах, обыграв южнокорейцев (4:2) и сыграв вничью с иранцами (1:1)

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 12 октября. Сборную России по футболу на завершившемся сборе вновь пришлось собирать как коллектив после Кубка конфедераций. Об этом заявил главный тренер команды Станислав Черчесов в интервью РФС-ТВ.

Сбор национальной команды начался 2 октября на базе в Новогорске, где россияне будут базироваться во время чемпионата мира. После матча с южнокорейцами 7 октября на "ВЭБ-Арене" (4:2) сборная переехала в Казань, где 10 октября провела встречу с иранцами (1:1).

"Сбор прошел на хорошем уровне, мы работали на базе, нам не нужно было никуда ездить - поле рядом, мы могли оставаться на нем подольше; на базе же происходило восстановление. Все рядом, в этом проблем не было, мы обживаемся на новом месте. РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС) выполняет все наши пожелания, и мы успели решить много организационных вопросов; на втором поле уже всходит трава, осталось доделать только гостиницу. Рядом с нами на базе тренировалась молодежная сборная, так что в этом плане, я бы сказал, все становится правильно", - подвел итоги Черчесов.

Смотрите также

Черчесов: Кокорин в прошлом сезоне попал в непростую ситуацию, но сделал выводы

Черчесов: Смолов стал одним из заводил сборной России по футболу в матче с иранцами

"Физически все подошли к сбору хорошо, но в плане психологии в клубах и требования другие, и коллектив другой, поэтому здесь команду вновь надо было собирать", - отметил специалист.

Тренер посетовал на то, что команде не смогли помочь из-за травм Алан Дзагоев и Александр Головин, а первую встречу из-за простуды пропустил Дмитрий Полоз. "Мы играли с участниками чемпионат мира, стили команд похожи, но по характеру они все равно разные. И в первой игре, и во второй удались определенные вещи, что-то из запланированного не удалось, потому что, можно сказать, мы пытаемся делать шпагат одновременно в разные стороны - и вписывать новых игроков, и результат давать и игру соответствующую показывать, - добавил он. - Мы не большие любители изменений в составе, но так как идет подготовка к турниру и появляются новые имена, нам приходится просматривать их возможности воочию; плюс и болельщикам, и экспертам надо давать понять, почему тот или иной игрок выступает или нет, поэтому и сыграли Марио Фернандес, Константин Рауш, Далер Кузяев, Антон Заболотный, братья [Алексей и Антон] Миранчуки".

"С южнокорейцами были более организованы"

Черчесов рассказал о тактических поисках в команде: "В игре с иранцами произвели небольшую ротацию в обороне, потому что Георгий Джикия и в "Спартаке" играл, и против южнокорейцев; это касается и Александра Самедова. В первой игре мы были более нацелены и организованы, чем в игре с иранцами, потому что произошло шесть замен: дебютировал [вратарь] Андрей Лунев, впервые играла связка Дмитрия Тарасова и Александра Ерохина в центре, Кузяева мы поберегли, потому что у него были проблемы и мы не хотели рисковать. Использовали другую систему: если вначале было "5-3-2", то потом перестроились на "5-2-3" или "3-4-3", как хотите. Потому что появляются новые футболисты, и хочется их посмотреть на разных позициях и разных парах и связках".

"Мы хотели и вторую игру выиграть, мы нацеливались на это, - подчеркнул тренер. - Зато удалось проявить качества, которые позволили нам вырвать ничью. Со стороны, наверное, видно, что мы стараемся проделать некоторые вещи максимально продуманно. Футбол движется в сторону мобильности, скорости, и в этом плане мы не должны быть исключением".

Следующие игры сборная проведет в ноябре. "Мы посмотрим, кто как себя проявит. Работа двигается - последовательно, спокойно, вдумчиво, мы четко понимаем, чего мы хотим", - заявил специалист.

Ранее вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что договоренности о матчах в ноябре достигнуты с аргентинцами и испанцами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
6
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
7
Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека
Темы дня
Новости партнеров
Реклама