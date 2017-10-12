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Фигурист Воронов не теряет надежды выступить на Олимпиаде 2018 года

Спорт
12 октября, 13:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В предыдущие два сезона россиянину не удавалось войти в состав сборной России для участия в чемпионатах Европы и мира

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Сергей Воронов

Сергей Воронов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Сергей Воронов нацелен пройти отбор в сборную России на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом 30-летний спортсмен рассказал ТАСС.

Воронову предыдущие два сезона не удавалось войти в состав сборной для участия в чемпионатах Европы и мира. На последнем чемпионате мира Россию представляли 22-летние Максим Ковтун и Михаил Коляда.

"Да, есть сильные ребята, но нужно работать. Я ни на кого не обращаю внимания, у меня есть свои задачи, своя команда. Я сейчас словно в шорах - полностью поглощен своей работой и стараюсь не отвлекаться по сторонам", - сказал Воронов.

"Постепенно вхожу в сезон, много стартую. Пока вполне удачно. Основной старт будет в конце декабря на чемпионате России, который и определит, у кого что будет. Буду бороться", - добавил он, комментируя шансы выступить на Играх.

Последнего крупного успеха Воронов добился в сезоне-2014/15, став третьим на чемпионате Европы.

В 2016 году Воронов прекратил сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, перейдя в группу Инны Гончаренко. "Я ощущаю себя прекрасно, возраст - прекрасный. Есть опыт, теперь главное, чтобы было и здоровье. Все остальное будет", - отметил он.

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