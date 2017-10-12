Фестиваль боевых искусств "Мирный Кавказ" выявит сильнейших в 10 видах спорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Стартующий в пятницу двухдневный открытый всероссийский культурно-спортивный фестиваль "Мирный Кавказ" объединит команды спортсменов Северо-Кавказского федерального округа и выявит сильнейших в 10 видах спорта, сообщили в четверг в пресс-службе минспорта РСО-Алания.

"Фестиваль с участием команд Северо-Кавказского федерального округа, который пройдет во дворце спорта "Манеж", выявит сильнейших спортсменов в 10 видах спорта. Будут представлены киокусинкай, тайский бокс, джиу-джитсу, рукопашный бой, самбо, кикбоксинг, тхэквондо (ITF), сито- рю, армейский рукопашный бой, а также танцевальный спорт", - сказали в пресс-службе.

В рамках торжественного открытия фестиваля, организатором которого выступает Российский союз боевых искусств, состоятся показательные выступления спортсменов и национальных творческих коллективов, добавил собеседник агентства.

Всероссийский фестиваль боевых искусств "Мирный Кавказ" проводится с 2007 года. Его главная цель - укрепление и развитие отношений между народами России и ближнего зарубежья.